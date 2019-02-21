فيديو: سيارة تقفز من أعلى جسر الغزالية.. الحواجز الحديدية لا تعمل!

2019/02/21 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي, الخميس, مقطعا فيديوا لعجلة سقطت من اعلى جسر الغزالية.وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي, عن دور الحواجز الحديدية الموضوعة على جانبي الجسور, وفشلها بمنع السيارات المصطدمة بها من السقوط.

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