قمة ترامب وكيم في فيتنام.. إرث الحرب مصدر إلهام للسلام

2019/02/21 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطريق بين واشنطن وهانوي سالكة هذه الأيام ومفروشة بالورود، والرحلة هذه المرة مختلفة تماما عما قبلها، فلن ترسل الولايات المتحدة جنودها ولا

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