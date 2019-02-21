2019/02/21 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الصقور الاستخبارية في النجف الأشرف، اليوم الخميس، من الإطاحة بعصابة مكونة من أربعة متهمين، مختصة بالقتل بعد متابعة مستمرة وجهد استخباري عالي المستوى.وذكرت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، في بيان، أن "عصابة متكونة من أربعة متهمين أقدمت على قتل فتاة داخل مول الشارقة في قضاء الكوفة وتصويبها بأكثر من ٢٠ إطلاقة".

وأضاف البيان، أنه "تم تكليف خلية الصقور الاستخبارية من قبل القضاء للوصول الى الجناة وبعد التحقيق بالقضية تم معرفة هوية احد المتهمين وألقي القبض على احد المتهمين في منطقة المقالع المهجورة وبحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف وعتاد وملابس عسكرية".

وتابع: "كما تمكنت خلية الصقور في النجف الأشرف، من التوصل الى أفراد العصابة في جهد استخباري مميز إذ تم القبض على المتهمين الآخرين في احد الأحياء الجنوبية للمحافظة واعترفوا بارتكابهم الجريمة وتم إحالتهم الى القضاة لينالوا جزائهم العادل".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الصقور تطيح بعصابة قتل في النجف) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الصقور تطيح بعصابة قتل في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).