كودستان سوريا.. انفجار قرب مقر لوحدات حماية الشعب في كوباني

2019/02/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوقع انفجار، اليوم الخميس، قرب مقر عسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية في قرية "كوربينار" بمنطقة كوباني في كوردستان سوريا.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأن الانفجار وقع قرب مقر عسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا نتيجة الانفجار الضخم.وأضاف مراسل رووداو أن سبب الانفجار غير معروف حتى اللحظة.يتبع..

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