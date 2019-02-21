أوبلاك يقترب من تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد

2019/02/21 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اقترب حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك من تجديد تعاقده مع ناديه الإسباني أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة.وينتهي تعاقد أوبلاك مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم بعد المقبل، إلا أن النادي الإسباني يحاول تمديده لفترة إضافية لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية الكبرى.ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ميها ملاكار، وكيل الحارس السلوفيني، نجح في […]

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