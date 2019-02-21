نجدة بغداد تعلن اعتقال عصابة لسرقة الحقائب النسائية

2019/02/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة النجدة في محافظة بغداد، اليوم الخميس، تمكنها من القاء القبض على سارقين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الشعلة.

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