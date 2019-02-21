الحلبوسي يؤكد حرص العراق على بناء علاقات متوازية مع الجميع لتعزيز التعاون الاقتصادي

2019/02/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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