مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على مرتكبي جريمة قتل رضيع وسط الحلة

2019/02/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة بابل، اليوم الخميس، عن ملابسات جريمة القتل الغامضة بحق

الطفل وسط مدينة الحلة ، مشيرة إلى إلقاء القبض على منفذي الجريمة.

وقال المتحدث الاعلامي في القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي

الحسيني ، إن"رجال مكافحة الإجرام تمكنت من كشف الحقائق الخفية بخصوص

الجريمة بحق الرضيع الذي عثر على جثته مرمية في احد المتنزهات ضمن

منطقة البكرلي وسط مدينة الحلة وأضاف الحسيني أن "جهود استثنائية

بذلها فريق العمل من خيرة ضباط مكافحة الإجرام وباشراف مباشر من قبل

قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوه الزغيبي "لكشف

الجريمة وبين أن "جمع المعلومات والتحري أثمرت خلال الـ 48 ساعة

الماضية من إلقاء القبض على المتهمين .

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