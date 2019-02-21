اعلان توصيات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره

2019/02/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره الذي احتضنته

بغداد على مدى يومي (20-21) من شباط الجاري برعاية رئيس الوزراء عادل

عبد المهدي وبمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين وباحثين من أكثر من 60

دولة ومنظمة ووكالة دولية البيان الختامي للمؤتمر.

وجاء في توصيات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحه اعلام داعش

وفكره:١-العمل المشترك مع التحالف الدولي لبناء وتطوير القدرات العراقية

التخصصية في مكافحة اعلام داعش وفكره في مواقع التواصل الاجتماعي

والفضاء السيبراني.٢-تكثيف التعاون الدولي لمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء

الالكتروني والاستمرار بالعمل على ازالة ارشيف داعش الالكتروني بكل

انواعه واشكاله.٣-يتبنى التحالف الدولي دعم انتاج ١٠٠ فيلم قصير بالتعاون مع مؤسسات

الانتاج والتسويق العالمي ويقام في بغداد.٤-اتفاق المؤتمرين على ترتيب متطلبات اقامة مؤتمر دولي للخطاب

المعتدل خلال النصف الثاني من هذا العام.٥-دعم جهود العراق في الملاحقة الدولية لوسائل الاعلام التي تدعم

وتروج للارهاب والتطرف من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي في

جرائم داعش.وفي الختام نستذكر بكل فخر واكبار تضحيات اولئك الابطال الذين علقوا

انتصاراتهم على عباءة التاريخ التي صاغتها قواتنا الامنية جيشا

وشرطة وحشدا و بيشمركة و جهاز مكافحة الارهاب.ولابد لنا ان نشكر بهذه المناسبة جهود التحالف الدولي في دعم العراق

على المستوى التدريبي واللوجستي و الفني.

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