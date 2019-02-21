2019/02/21 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حصلت وكالة /SNG/ على معلومات مهمة تفيد ان بعض النواب الفاسدين يبتزون رجال الاعمال العراقيين.وتقول المصادر لوكالة /SNG/ إن” نواب مبتزين يحاولون ابتزاز رجال الاعمال بهدف منع وصول الشركات الاستثمارية المهمة الا بعد دفع مبالغ كبيرة جدا “.وأضافت المصادر أن” طريقة الابتزاز تكون عبر تصريحات كاذبة وهجمات على الشركات او الفرص الاستثمارية بأتهامات غير ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب مفسدون يبتزون رجال الاعمال:انطونا المالات) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب مفسدون يبتزون رجال الاعمال:انطونا المالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).