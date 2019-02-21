2019/02/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يواصل بعض الإعلاميين السعوديين مدح الكيان الصهيوني المحتل لأراضي الدولة الفلسطينية، وتمجيد ذلك الكيان كأنه موطنهم الأم، حيث نشر الإعلامي والكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين، تقريرا يطبل فيه للصهاينة، تحت عنوان “لماذا تفوقت إسرائيل على العرب رغم قلة عدد السكان الموارد و المساحة الجغرافية؟”.وقال الغبين في تقريره المنشور على صفحته بموقع تويتر: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلامي سعودي يطبل للصهاينة في موقع “تويتر” و صفحة “إسرائيل بالعربية” تحتفي به! alansaar.

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