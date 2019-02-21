2019/02/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني غسان الخطيب ،الخميس، ان الاحتلال حول مدينة القدس إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض.وقال الخطيب ان ” الاحتلال حول مدينة القدس إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض يضاف إلى ذلك إخراجه تجمعات فلسطينية من النطاق الجغرافي للمدينة من خلال عمليات التطهير العرقي بحق المقدسيين وهو يعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشعب الفلسطيني: الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات في القدس جزء من حرب شاملة يشنها الاحتلال alansaar.

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