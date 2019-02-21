الكويت والعراق يضعان الخطوط النهائية لخارطة طريق العلاقات التجارية

2019/02/21 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكويت - مباشر: عقدت وزارتا التجارة العراقية والكويتية جلسة مباحثات ثانية لوضع الخطوط النهائية لخارطة العلاقات التجارية بين البلدين.





وقال وزیر التجارة والصناعة الكویتي، خالد الروضان، اليوم الخميس، أن جولة المباحثات مع الجانب العراقي تھدف لجمع الإدارات الوسطیة للبلدین وجھا لوجه، لرسم الخطوط النھائیة لخریطة طریق حول العلاقات التجاریة للمرحلة المقبلة، وفقاً لوكالة "كونا".





وضمت جلسة المباحثات برئاسة الروضان، وزیر التجارة العراقي محمد العاني، وممثلین عن الدوائر ذات العلاقة بالشأن التجاري في البلدین، بما فیھا دوائر الجمارك والمنافذ الحدودیة والنقل والموانئ ووزارة الخارجیة وصندوق إعمار العراق.





وأكد الروضان خلال المباحثات، أن القیادات العلیا في البلدین لدیھا رغبة حقیقیة في النھوض بالعلاقات التجاریة، منوها أنه لا یعیق ذلك سوى بعض الاشكالات على مستوى الدوائر الوسطیة، وقال: "ونحن عازمون على حلحلتھا".





ومن جانبه، ذكر محمد العماني، أن الوقت لن یسعف الطرفین لتوقیع اتفاقیة شاملة الیوم، وأنھما سیضعان خریطة الطریق ومحضر اجتماع لرسم مسار متكامل للتوصل إلى اتفاق نھائي.





وأكد العماني، أن بلاده مصممة على الانفتاح التجاري نحو الكویت استكمالا لسیاسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناھا مع بقیة دول الجوار.





وكان الروضان قد وصل أمس إلى بغداد في زیارة رسمیة لبحث سبل تطویر العلاقات التجاریة بین البلدین.





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