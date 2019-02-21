دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يقتربان من اتفاق بشأن البريكست

2019/02/21 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل والمملكة المتحدة يتجهان نحو إقرار وثيقة قانونية منفصلة تؤكد فيها الكتلة مرة أخرى الطبيعة المؤقتة بشأن الحدود الأيرلندية.





ونفلت وكالة رويترز عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتفاضون في شأن البريكست، اليوم الخميس: "إننا نتطلع أيضًا إلى تحديث الإعلان حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد البريكست لإضفاء مزيد من الأهمية على الخطط البديلة التي تسعى إليها بريطانيا".





وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن رئيسة الوزراء البريطانية لن تحصل على أي صيغة مؤكدة قبل 28 فبراير، وهو موعد تصويت البرلمان البريطاني على خطة البريكست البديلة.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد التقت مع رئيس المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء لمناقشة عملية البريكست.





ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على سياسة ضمان مصممة لتجنب مراقبة الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.





ويخشى بعض المشرعين في المملكة المتحدة من أن هذ السياسة قد تجبر بريطانيا على البقاء في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي

وأكد دبلوماسي آخر اطلع على المحادثات بين ماي وجان كلود يونكر أن البرلمان البريطاني يحتاج أولاً إلى الإشارة بوضوح إلى أن هذه السياسة ستحصل على دعمه في شكل التصديق على اتفاقية البريكست.





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