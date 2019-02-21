النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ8 أشهر

2019/02/21 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال فبراير الجاري، بدعم أداء قطاع الخدمات.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي إلى 55.8 نقطة في الشهر الحالي مقابل 54.4 نقطة المسجلة في يناير الماضي.





وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة تراجع إلى 53.7 نقطة في فبراير وهو أدنى مستوى في 17 شهراً مقارنة مع 54.9 نقطة في يناير المنصرم.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 54.9 نقطة في فبراير.





أما على مستوى مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي فارتفع إلى مستوى 56.2 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر مقارنة مع 54.2 نقطة في يناير.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يبلغ 54.4 نقطة خلال الشهر الحالي.





وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي هامشياً مقابل اليورو بنسبة 00.7% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1346 دولار.





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