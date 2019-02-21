قدو يكشف عن الجهات الرافضة للتوقيع على مسودة قانون طرد القوات الأمريكية

2019/02/21 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح ، اليوم الخميس، عن الجهات السياسية الرافضة للتوقيع على مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل

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