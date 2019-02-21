بن سلمان يشتري صمت باكستان والهند بحرية آلاف السجناء

2019/02/21 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسبق ذلك بـ3 أيام أيضا أمر ولي العهد السعودي أثناء زيارته لباكستان ولقاء رئيس وزرائها عمران خان، بالإفراج “فورا” عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون

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