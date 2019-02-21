نجدة بغداد تعتقل سارق حديد

2019/02/21 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت النجدة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" واثناء تجوال دوريات نجدة قاطع الكندي تمكنت من ملاحظة شخص يقوم بسرقة السياج الامني لطريق سريع "محمد القاسم" وضبط بحوزته اربعة ركائز حديدية من السياج الأمني".وأضاف انه "تم تسليم المتهم الى مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ وحسب الاختصاص".انتهى..م.ر

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