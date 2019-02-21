فيديو| الدوري السعودي - الحزم يتعادل إيجابيًا مع الاتفاق بهدف لمثله

2019/02/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تعادل فريق نادي الحزم مع نظيره الاتفاق بهدف لمثله، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.تقدم فريق نادي الحزم الهدف الأول بالدقيقة 67 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها فاجنر أليماو على يسار رايس مبولحي حارس الاتفاق.🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الحزم سجله اللاعب: فاغنر اليماو، في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.#الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/a862nzyXP7— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 21, 2019وتمكن كريستيان جوانكا من تسجيل هدف التعادل للاتفاق، بالدقيقة 70 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، تمكن من تسديدها على يمين حارس الحزم.🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب: كريستيان غوانكا، في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.#الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/YRBt6LlNim— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 21, 2019وحاول الفريقين خطف هدف التعادل، ولكن كان هناك حذرًا دفاعيًا من الجانبين، تسببت في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.

الاتفاق رفع رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن، متفوقًا على الفيصلي صاحل المركز التاسع بنقطة واحدة فقط.

ورفع الحزم رصيده للنقطة 23 في المركز الثاني عشر، متساويًا مع القادسية صاحب المركز الحادي عشر.





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