دوري أبطال أوروبا: أحد أنصار مانشستر سيتي

2019/02/21 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدر النادي الإنكليزي الشمالي بيانا أكد فيه بأنه "على اطلاع عن اعتداء مفترض بعد المباراة" مشيرا الى أنه يعمل "مع شرطة مانشستر والشرطة الألمانية للحصول على مزيد من المعلومات" بشأن هذه الحادثة.وبقي أفراد من نادي مانشستر سيتي في ألمانيا من أجل "مساندة عائلة" المشجع المصاب كما أضاف النادي.وحسم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في غيلزينكيرشن في صالحه 3-2 ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

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