صور.. شباب كركوك يتظاهرون “دفاعاً” عن ملعبهم بعد شروع “مستثمر” بإزالته

2019/02/21 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تظاهر عدد كبير من شباب محافظة كركوك, الخميس, ومنتسبي نادي الثورة المحلي, في ملعبهم بسبب هدم الملعب من قبل مستثمر.وقال مراسل “ناس” اليوم (21 شباط 2019), ان “عددا كبيرا من الشباب الرياضيين ومنتسبي نادي الثورة الرياضي, تظاهروا في ملعبهم بسبب قيام مستثمر بهدمه, واظهروا وثيقة من القضاء تمنع الهدم منذ العام […]

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