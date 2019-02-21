صور: “سوات” تشن حملة “شرسة” ضد متسوّلي ديالى.. اعتقلت نحو 80 منهم!

2019/02/21 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حجزت قوات سوات, في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الخميس, عددا كبيرا من المتسولين, وجمعتهم من شوارع المدينة, للحد من ظاهرة التسول.وقال المكتب الاعلامي لقائممقامية خانقين في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (21 شباط 2019), انه “للحد من ظاهرة التسول داخل القضاء قامت مفارز شرطة سوات خانقين بحجز كافة المتسولين المتواجدين […]

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