عملية القضاء على آخر جيب لتنظيم “لدولة ” في سوريا تواجه عقبات

2019/02/21 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت عملية القضاء على آخر ما تبقى من حكم تنظيم ” الدولة ” في العراق وسوريا عقبة مؤقتة اليوم الخميس بعد تأجيل

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