النفط هو السر.. اغتصاب وقتل وتعذيب منتشر بجنوب السودان

2019/02/21 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محققون أمميون هوية مرتكبي أعمال اغتصاب وقتل وتعذيب واسعة النطاق تحدث في منازل سرية في جنوب السودان.ويعتقد هؤلاء المحققون، وفق

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