2019/02/21 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ،الخميس، ان واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال الصهيوني لمواصلة الاستيطان على كل الأراضي الفلسطينية.وقال البرغوثي ان “الاحتلال يهدف من وراء مخططاته الاستيطانية في القدس إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهذا يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي”، منددا بلامبالاة المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال الاستيطانية التوسعية ومطالبا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرغوثي: واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية alansaar.

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