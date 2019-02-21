2019/02/21 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت وحدات الجيش السوري ،الخميس، مقرات للإرهابيين في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مقرات لإرهابيي “كتائب العزة” على أطراف بلدات حصرايا والأربعين واللطامنة وكفرزيتا أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد”.وأضاف ان “وحدات الجيش دمرت أيضا العديد من المقرات التي كانوا يتخذونها منطلقا لتنفيذ أعمالهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تدمر مقرات للإرهابيين في ريف حماة alansaar.

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