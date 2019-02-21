النجدة تلقي القبض على متهم بسرقة السياج الامني لسريع محمد القاسم

2019/02/21 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت دوريات شرطة النجدة في بغداد،اليوم الخميس، القبض على شخص يقوم بسرقة السياج الامني لطريق محمد القاسم السريع .

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