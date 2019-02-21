مقتل 20 شخصاً غالبيتهم من عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا

2019/02/21 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر سورية، اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، مما اسفر عن مقتل 20 شخصاً غالبيتهم من عمال حقل نفطي.

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