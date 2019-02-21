طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطراريا في مطار الخرطوم

2019/02/21 | 18:52

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نجت طائرة تابعة للخطوط القطرية من حادث محقق بسبب عطل مفاجئ وهبطت

بسلام في مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

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