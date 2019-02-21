سوريا.. عشرات الضحايا بانفجار شرقي دير الزور

2019/02/21 | 18:52

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استشهد وجرح العشرات من المدنيين يوم الخميس إثر انفجار استهدف مجموعة

من العاملين في حقول النفط بريف دير الزور الشرقي.

وقالت وسائل اعلام سورية، إن "الانفجار استهدف سيارة تحمل عددا من

عمال حقل العمر النفطي، وسط مدينة الشحيل بالقرب من المشفى التخصصي،

وأسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين".

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