بنزيما يغني ريال مدريد عن نجمي يوفنتوس وإنتر

2019/02/21 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رغم التقارير الأخيرة التي تشير إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم جديد الصيف المقبل، أكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت عدم صحة ما ذهبت إليه الكثير من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن اهتمام نادي العاصمة الإسبانية بخدمات نجمي يوفنتوس وإنتر ميلان، باولو ديبالا، وماورو إيكاردي.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن إدارة ريال مدريد راضية عما يقدمه الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق، وبالتالي فلن تركز على ضم أي لاعب في مركزه، ولكن سيكون التركيز على ضم جناح في المقابل، تحسبا لرحيل الويلزي جاريث بيل.وقالت تقارير عدة في الأيام القليلة الماضية إن إيكاردي وديبالا باتا ضمن قائمة ريال مدريد المصغرة لصفقات الصيف، لكن يبدو أن تألق بنزيما على غير العادة في المباريات الأخيرة سيبقيه المهاجم الأول لحامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.ويعد بنزيما النجم الأول وقائد الهجوم في ريال مدريد، عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، وبالتالي ترى إدارة الريال أن الدخول في أي صفقة هجومية ربما يكلف النادي الكثير، بينما لن يقدم أي وافد جديد أكثر مما يقدمه بنزيما الذي يحتاج فقط لمزيد من الثقة والمساندة.لعب بنزيما مع ريال مدريد 36 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا، وصنع 3 أخرى، في جميع المسابقات المحلية والقارية، حتى الآن.

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