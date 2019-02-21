صحفي إسباني: اليويفا لن يعاقب سيميوني على احتفاله أمس

2019/02/21 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الصحفي الإسباني بيبي إسترادا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا لن يعاقب دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد على احتفاله بالهدف الذي سجله فريقه في شباك يوفنتوس الإيطالي أمس.

كان سيميوني قد احتفل بعد هدف دييغو غودين في شباك يوفنتوس بطريقة غير لائقة ليصبح مهددا بالإيقاف.وقال الصحفي الإسباني ما علمته أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يتخذ أي إجراءات ضد سيميوني لرد فعله.وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز أمس على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا.

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