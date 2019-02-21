مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تسجل أدنى مستوى بـ3 سنوات

2019/02/21 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات خلال يناير الماضي.





وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، هبوط مبيعات المنازل الأمريكية القائمة إلى معدل سنوي 4.94 مليون وحدة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015، بهبوط 1.2% مقارنة بشهر ديسمبر.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الأمريكية سوف تسجل 5.01 مليون وحدة في الشهر الماضي.





وأشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل الأمريكية القائمة قد لا تشهد تراجعاً إضافياً الفترة المقبلة، حيث أن اعتدال أسعار المنازل إلى جانب المكاسب في دخل الأسر سيؤديان إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، مما سيجلب المزيد من المشترين إلى السوق في الأشهر المقبلة.





وعلي أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 8.5% عن نفس الفترة في العام الماضي.





وبلغ متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة في الشهر الماضي 247.5 ألف دولار، بزيادة 2.8% عن يناير 2018.





وبحلول الساعة 3:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% مسجلاً 96.517.





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