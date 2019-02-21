2019/02/21 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي، حيث تبين أن هذه الخطوط تهدف لتضليل حشرة ذباب

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