البورصة.. سوق الاوراق العراقي يهبط خلال الأسبوع بخسائر 1.9%

2019/02/21 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق سوق العراق للأوراق المالية على تراجع ملحوظ بختام تعاملات الأسبوع.وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الجاري بخسائر نسبتها 1.9%، ليغلق عند مستوى 487.74 نقطة،

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