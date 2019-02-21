2019/02/21 | 19:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة عربية: حزب الدعوة يلملم شتاته .. 3 خيارات أحلاها مرّ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن حزب الدعوة ما زال عاجزًا عن عقد مؤتمره العام الذي كان يعوّل علي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة عربية: حزب الدعوة يلملم شتاته .. 3 خيارات أحلاها مرّ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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