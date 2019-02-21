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صحيفة عربية: حزب الدعوة يلملم شتاته .. 3 خيارات أحلاها مرّ
2019/02/21 | 19:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

 قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن حزب الدعوة ما زال عاجزًا عن عقد مؤتمره العام الذي كان يعوّل علي...

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