رفاق أردوغان السابقون يحضرون لإعلان حزب سياسي جديد

2019/02/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت صحيفة “حرييت” التركية، اليوم الخميس، قنبلة، بالكشف عن نية تأسيس حزب جديد في البلاد بعد الانتخابات المحلية المقبلة في 31 آذار/مارس

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