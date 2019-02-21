176 مليون دولار قيمة مبيعات المركزي من العملة

2019/02/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي, اليوم الخميس, عن بيع أكثر من 176 مليون دولار بمزاد اليوم.

وذكر البنك في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية ارتفاعاً في مبيعاته لتصل إلى 176 مليوناً و81 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء التي بلغت المبيعات فيها 174 مليوناً و349 ألف دولار".وأضاف البنك بحسب بيانه، ان" الطلب توزع بواقع 156 مليوناً و211 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات".واشار الى انه" توزعت البقية والبالغة 19 مليوناً و870 ألف دولار غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد".انتهى..م.ر

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