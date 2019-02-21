مانشستر سيتي يعلن إصابة أحد مشجعيه في اشتباكات بعد مواجهة شالكه

2019/02/21 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعرض أحد مشجعيه لإصابات خطيرة في المباراة التي جمعتهم بالأمس أمام شالكه الألماني.جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلالها أن المشجع يتواجد في الوقت الحالي بالمستشفى في حالة حرجة.

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وكتب النادي في البيان: "نحن على علم بحالة مشجع النادي الذي أصيب بعد مبارتنا بالأمس أمام شالكه في ملعب فيلتنس أرينا".



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وأضاف: "عدد من ممثلي النادي بقوا في ألمانيا رفقة عائلة المشجع المصاب والذي يعاني حاليًا من حالة حرجة في المستشفى".

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واختتم النادي البيان بالحث على منح الشرطة أي بيانات تخص الواقعة وقال: "أي شخص لديه معلومات حول ما حدث يتصل بالشرطة على رقم 101".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد قلب تأخره في لقاء الأمس بهدفين لهدف لفوز بثلاثة أهداف لهدفين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.





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