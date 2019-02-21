المونيتور: اتفاقية العراق مع الأردن قد “تُلغى” لهذه الأسباب!

2019/02/21 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قال موقع المونيتور الأميركي إن الاتفاقيات التي وقّعها العراق والأردن مؤخرًا قد تعرقل في البرلمان، لجملة من الأسباب، أهمها اعتقاد عدد من النواب أن تلك الاتفاقية لا تصب في صالح العراق.وذكر التقرير الذي نشره الموقع اليوم ( 21 شباط 2019) واطلع عليه “ناس” أن “الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعت بين الحكومتين العراقيّة […]

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