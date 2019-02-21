شيخ “آل بو نمر” يصل إلى هيت بعد اعتقاله في مطار بغداد

2019/02/21 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افرجت القوات الامنية, الخميس, عن شيخ عموم عشيرة البونمر, بعد اعتقاله لاكثر من 5 ايام في مطار بغداد الدولي حين كان عائدا من اربيل .وقال مراسل “ناس” اليوم (21 شباط 2019) انه “تم الافراج عن شيخ عموم عشيرة البنمر, حاتم عبد الرزاق الكعود, ووصل الى ديوانه في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت […]

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