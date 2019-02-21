مساعد مدرب الزوراء : الأزمة ليست بالجديدة على النوارس

2019/02/21 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اكد المدرب المساعد لنادي الزوراء، باسم لعيبي، الخميس، ان الازمة المالية ليست بالجديدة على فريقه.وقال لعيبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، ليست بالجديدة، فهي موجودة من فترة طويلة جداً لكن لم تظهر لوسائل الاعلام”.واوضح أن “تعادل الفريق امام الديوانية يعود الى […]

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