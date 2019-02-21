2019/02/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة ،الخميس، ان الاميركيين بنقلهم عناصر داعش الى بعض الدول الجارة يريدون تحويل الارهاب الى فتنة اكبر.وقال فلاحت بيشة في تصريح الخميس في جامعة كردستان بمدينة سنندج ان “اميركا تسعى من خلال نقل عناصر داعش الى بعض الدول لنشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: واشنطن تريد تحويل الإرهاب الى فتنة اكبر عبر نقل الدواعش الى دول الجوار alansaar.

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