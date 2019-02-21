2019/02/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقًا الدكتور يوسف اليوسف، أن بلاده والمملكة السعودية يسعيان للسيطرة على الموانئ اليمنية استعارة.وقال اليوسف في تغريده على موقع التدوينات المصغر (تويتر): “لم أرى أكثر غباء في التفكير الاستراتيجي من القيادات في أبو ظبي والرياض فهم دخلوا اليمن لإجهاض الربيع العربي وهذه مفهومة لأنهما نظامين مستبدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكاديمي إماراتي: لم أرَ بغباء قادة الرياض وأبو ظبي بالتفكير الإستراتيجي alansaar.

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