تدمير أربعة أنفاق سرية وثلاثة خنادق لـ”داعش” بحملة أمنية غربي الانبار

2019/02/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الخميس، بتدمير أربعة أنفاق سرية لعناصر عصابات “داعش” الإجرامية بعملية أمنية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الأمنية نفذت حملة استباقية استهدفت صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، تمكنت خلالها تدمير اربعة انفاق سرية لعناصر داعش الاجرامية”.وأضاف, أن […]

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