مفتش الصناعة : احكام بالحبس على موظفين ومستثمر بتهم فساد

2019/02/21 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} افاد المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عدنان كريم سلمان بصدور احكام قضائية بإدانة 10 موظفين بالاضافة الى مستثمر ومدير مفوض.

وأضاف في بيان ان "هذه الاحكام صدرت بناء على التحقيقات التي اجراءها المكتب آنفا بدعم من الوزير لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من قبل محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية ومحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة ".وأوضح انه "تم الحكم على المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة ، احدهم بدرجة مدير عام وكالة إضافة إلى صدور احكام قضائية بإدانة موظفين اثنين من وزارات أخرى والحكم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة وذلك عن المخالفات المتعلقة بعقد مبرم مع إحدى الشركات المستثمرة وتسببهم بحصول ضرر بالمال العام، كما صدرت احكام قضائية غيابية من قبل محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بحق المستثمر والمدير المفوض للشركة المعنية والحكم عليهما غيابياً بالحبس لمدة سبعة سنوات لقيامهما بسرقة مبلغ قدره (35,023,223,392) دينار وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر".

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