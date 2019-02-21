الان..سماء بغداد تعج باصوات الرعد وتتلبد بغيوم ممطرة

2019/02/21 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهد طقس العاصمة بغداد، الخميس، سحب رعدية ممطرة تتواجد حاليا في اجواء مدن شمال وغرب البلاد وسحب متفرقة في باقي المدن .

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان "هذه الاجواء جاءت بسبب منخفض جوي سطحي يؤثر على البلاد مع هواء بارد في طبقات الجو العليا"، لافتا الى ان " الحال كذلك يستمر يوم الجمعة".واضاف ان "الامطار الرعدية احيانا على شكل زخات هذا اليوم ويوم الجمعة ستهطل في مناطق متفرقة من مدن {الموصل - دهوك - اربيل - سليمانية - كركوك - الانبار - ديالى - صلاح الدين}.ولفت الى ان "الامطار ربما تشمل بعض مناطق العاصمة بغداد خصوصا شمالها"، لافتا الى "ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل خصوصا خلال الصباح".انتهى

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