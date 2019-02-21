نجدة بغداد تلقي القبض على شخص يقوم بسرقة السياج الامني لسريع محمد القاسم

2019/02/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اثناء تجوال دوريات نجدة قاطع الكندي تمكنت من ملاحظة شخص يقوم بسرقة السياج الامني لطريق سريع محمد القاسم وضبط بحوزته اربعة ركائز حديدية من السياج الامني تم تسليمه الى مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ وحسب الاختصاص .

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