الحشد والقوات الامنية ينفذان عملية واسعة في أبي صيدا شمال شرقي ديالى

2019/02/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، الخميس، عملية امنية واسعة لملاحقة خلايا داعش وتأمين ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان عمليات ديالى للحشد واللواءين 4 و 23 في الحشد الشعبي بالاشتراك مع قوة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع، وباسناد من طيران الجيش شرع صباح اليوم بعمليات تمشيط و تفتيش لإنهاء تهديد خلايا داعش في ابي صيدا، مبينا ان العملية نجحت بضبط عدد من مضافات التنظيم الاجرامي في قريتي كبة والجلبي.

واضاف ان القوات المشتركة عثرت ايضا على اسلحة مختلفة وعبوات ناسفة.

وكانت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بدأت في وقت سابق من اليوم الخميس، عملية امنية لملاحقة خلايا داعش في ناحية ابي صيدا بديالى.

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