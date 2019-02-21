الكمارك:أتلاف أدوية بشرية وأراكيل ألكترونية مخالفة للضوابط

2019/02/21 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك /مديرية كمرك الشحن الجوي عن اتلافها (ادوية بشرية وأراكيل ألكترونية ومعسل ومكملات غذائية وكتلوكات دعائية ) كونها مخالفة لضوابط وشروط الأستيراد .

“وقد تمت عملية” الأتلاف وفق محاضر أتلاف أصولية وبعد نفاذ المدة القانونية المسموح بها .

ويذكر أن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بأتلاف مواد وبضائع مخالفة أو منتهية الصلاحية حفاظا منها على سلامة المجتمع .

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